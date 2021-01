Allarme in un condominio a Torino: brucia un materasso, appartamento seriamente danneggiato

Allarme nella mattinata di oggi, martedì 5 gennaio 2020, all'interno 213 di via Reni (strada privata), per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano della palazzina al numero 12.

A prendere fuoco, per cause da accertare, è stato un materasso nella camera di un ragazzo che si trovava fuori casa, come anche i suoi familiari.

Nessuno quindi è rimasto ferito né intossicato, anche se l'appartamento è rimasto seriamente danneggiato. Le fiamme sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco arrivate in gran numero dai distaccamenti del Lingotto e di Grugliasco Allamano.

Sul posto anche la polizia locale e un tecnico del Comune per valutare l'agibilità.