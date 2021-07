Incendio doloso nella scuola media di Cafasse in ristrutturazione: appiccato il fuoco in più punti

Incendio doloso nella mattinata di oggi, giovedì 8 luglio 2021, nella scuola media Brofferio di via Milone a Cafasse, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in seguito alla tromba d'aria che l'aveva scoperchiata nell'ottobre 2018. Qualcuno si è introdotto nello stabile e ha appiccato il fuoco in quattro o cinque punti bruciando del materiale cartaceo, tra cui alcuni libri della biblioteca. Fortunamente, visto anche il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Mathi e Torino, chiamati dagli operai che si sono accorti che qualcosa stava bruciando, i danni sono stati limitati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che hanno dato il via alle indagini del caso cercando di individuare gli impianti di sorveglianza presenti nella zona. Un tecnico comunale e il sindaco Daniele Marietta hanno constatato che i cantieri di ristrutturazione possono proseguire.