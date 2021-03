Incendio nei sotterranei di un palazzo a Torino Barriera di Milano: evacuato

Un incendio è divampato nel piano interrato del palazzo di edilizia pubblica di via Banfo 3 a Torino nella prima serata di oggi, mercoledì 30 marzo 2021. Il fumo ha raggiunto anche gli ultimi piani passando da alcune canalizzazioni.

Sul posto sono intervenute numerosissime squadre dei vigili del fuoco che, oltre a spegnere le fiamme, hanno dovuto evacuare l'intero stabile di cinque piani. Numerose persone si sono radunate in strada ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Sull'accaduto indaga la polizia. L’incendio sembrerebbe partito da una delle cantine chiuse e utilizzate regolarmente (non c’erano masserizie né altro). Le cause non sono chiare.

Le fiamme hanno interessato il vano scala e tutto un condotto tecnico con pesanti danni agli impianti elettrico e di scarico fognario, rimasti in gran parte carbonizzati. Per questa ragione non sarà possibile ripristinare acqua ed elettricità per la notte per la totalità dei 22 appartamenti della palazzina. I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare almeno l’acqua nella parte meno danneggiata dell’edificio.

