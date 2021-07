Disagi per una fuga di gas ad Alpignano: automobilisti costretti a lunghi giri

Forti disagi per la circolazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio 2021, ad Alpignano, per una grossa fuga di gas che è scoppiata in via Valdellatorre, probabilmente per la rottura accidentale di una conduttura in un cantiere. La strada è rimasta chiusa nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Lanzo, con automobilisti costretti a lunghi giri e residenti costretti a parcheggiare lontano da casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dell'Italgas.