Incidente in montagna a Oulx, disavventura per un escursionista: calpesta un nido d'api è viene punto, finisce in ospedale

Disavventura per un escursionista venerdì 13 agosto 2021 sulle montagne di Oulx. Nel pomeriggio l'uomo ha inavvertitamente calpestato un nido d'api mentre percorreva la mulattiera che dal Puy di Beaulard porta alla Madonna della Sanità ed è stato punto da numerosi insetti. Per fortuna insieme a lui c’era il genero, che è riuscito a dare l’allarme con il telefonino. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici del soccorso alpino con l'elicottero, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Susa, dove è stato ricoverato per la notte ed è stato dimesso in mattinata. Ne avrà per qualche giorno, ma alla fine tutto è andato bene.