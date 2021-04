A Nichelino in 60 a tavola nell'agriturismo e c'è anche la comunione, in arrivo multe e altri provvedimenti

Intervento dei carabinieri della tenenza di Nichelino nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile 2021, nell'agriturismo Il Giardino dei Sapori di strada Buffa. Sono state trovate, al chiuso, circa 60 persone intente a pranzare, la maggior parte delle quali stava festeggiando una comunione. I partecipanti, quasi tutti privi di mascherine, sono stati identificati e verranno multati per mancato rispetto delle normative anticovid. Provvedimenti in arrivo anche per l'esercizio pubblico, anche se per il momento non ne sono stati adottati.