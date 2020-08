Il gesto di responsabilità del bar: cliente fissa positiva al coronavirus, chiude per quattro giorni

Riapre oggi, giovedì 27 agosto 2020, dopo quattro giorni di stop forzato autoimposto con grande senso di responsabilità da parte del titolare, Raffaele Alberto, il bar Gigi di piazza Ubertini a Caluso.

La scorsa domenica 23, infatti, l'esercente è venuto a sapere che una sua cliente abituale, tornata dalla vacanza in Sardegna, se ne era andata in giro tranquillamente per il paese nonostante fosse risultata positiva al coronavirus.

Immediato è stato lo stop con l'abbassamento della saracinesca a tutela del personale e dei clienti, in attesa che tutto lo staff (il titolare stesso, due soci e un dipendente) fosse sottoposto a tampone. Risultato, fortunatamente, negativo per tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una scelta etica e professionale", ha detto Alberto, che ha affisso sulle porte del locale un foglio con su scritto "Il bar chiude il 23, 24 e 25 agosto per tampone preventivo". La chiusura si è poi prolungata di un giorno, sempre per garantire al meglio la clientela.