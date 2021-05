A Borgaretto di Beinasco bar chiuso perché serve all'interno, la titolare: "Lo accettiamo, ma non lavoravamo da un anno e c'era maltempo"

"Avvisiamo la gentile clientela che il bar Camaleonte di Borgaretto resterà chiuso per cinque giorni". L'annuncio è stato dato su Facebook la sera di sabato 1 maggio 2021 dalla titolare del locale di viale Papa Giovanni XXIII dopo che i carabinieri della stazione di Beinasco sono intervenuti in giornata accertando che c'erano circa dieci persone che consumavano e giocavano a carte all'interno dell'esercizio, in violazione delle norme anticovid.

Secondo lo sconsolato post della titolare, l'intervento è scaturito da una chiamata anonima. "Non neghiamo che ci fossero persone - scrive - tra cui invalidi. Consapevoli delle nostre responsabilità, dopo un anno di non lavoro e siccome oggi il tempo non permetteva di stare fuori, accettiamo l'accaduto, senza tanti giudizi per chi ha voglia di lavorare. Grazie a tutti".