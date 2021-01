Serve la birra e legge il giornale con il cliente: il bar viene chiuso

Gli agenti del commissariato Barriera di Nizza hanno chiuso per cinque giorni il bar Arturo di via Spotorno dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, hanno controllato l'esercizio dopo avere notato luci accese e due persone (una era lo stesso titolare) sedute al tavolino intente a leggere una rivista e a bere una birra.

"Il proprietario del bar - dicono dalla questura - non solo aveva servito la bevanda al cliente, che cercava di spacciare per suo cugino, ma aveva regolarmente acceso la cassa; inoltre, la macchinetta dei caffè era pronta per l’utilizzo". Oltre alla chiusura dovrà pagare 400 euro di multa per avere violato le prescrizioni contro il coronavirus.

Il cliente è stato multato a propria volta di 400 euro, in quanto si trovava al di fuori dalla propria abitazione senza motivi di necessità, urgenza o lavoro.