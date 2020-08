Acque nere e moria di pesci nel canale, richiesti esami. "Colpa di reflui zootecnici"

Dal pomeriggio di domenica 2 agosto 2020 le acque del canale comunale dei Prati di Virle Piemonte, derivazione secondaria a scopo irriguo del torrente Lemina, sono diventate completamente nere. Questo ha fatto lanciare un allarme da parte dei residenti in paese (in particolare nella zona di via Don Accastello e via Cavour) ma poco distante, in campagna, la situazione è risultata addirittura peggiore, visto che è stata riscontrata una moria di pesci nel corso d'acqua.

Il sindaco Mattia Robasto ha scritto immediatamente ad Arpa Piemonte affinché vengano eseguiti rilievi e accertamenti e ipotizza che si tratti di una perdita di reflui zootecnici (tradotto: escrementi animali), provenienti da Comuni posti a monte sul corso del Lemina. Dopo che verranno eseguiti gli esami, in collaborazione con il locale Consorzio Irriguo, verrà forzatamente introdotta acqua per garantire il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

