Tre auto rimangono bloccate tra le sbarre del passaggio a livello: caos in zona

Disagi al traffico questa sera in via Torino a Nichelino dopo le 18 dove tre auto, per cause ancora da chiarire, sono rimaste bloccate tra le sbarre del passaggio a livello. Interrotto quindi il passaggio dei treni sulla linea ferroviaria Torino-Pinerolo a seguito dell’azionarsi di un dispositivo che ferma tutti i treni se un mezzo rimane bloccato in quella che viene definita “zona rossa”.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i tecnici per azionare le sbarre, liberare le auto e ripristinare le normali condizioni di transito dei treni. Tutto si è risolto in un’ora circa. I bus 35 navetta e 39 sono rimasti fermi più di mezz'ora.