Torino, spacciavano ai giardinetti: arrestati dalla polizia due giovanissimi pusher

Arrestati dalla polizia di Torino due giovanissimi spacciatori, scoperti a spacciare all'interno dei giardini pubblici di via San Marino 119.

Il fatto è accaduto giovedì 19 agosto nel pomeriggio quando gli agenti di polizia del commissariato San Secondo, con l'ausilio di operatori del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, delle unità cinofile e della Polizia Municipale di Torino, si sono dedicati a un controllo preventivo dell'area.

È così che hanno individuato i due ragazzi, cittadini italiani, di 22 e 23 anni che spacciavano insieme all’interno dei giardini pubblici di via San Marino 119. Ai due sono stati sequestrati in un primo momento 27 grammi di hashish in possesso del 22enne e poi altri 250 grammi di cannabinoidi a casa del 23enne.

Lo stupefacente era già suddiviso in dosi da smerciare che i due ragazzi nelle chat telefoniche chiamavano “birre” per non destare sospetti.