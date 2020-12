A Coazze un albero cade addosso al boscaiolo che lo sta abbattendo: uomo finisce all'ospedale

Un boscaiolo 42enne è rimasto ferito nella mattinata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, mentre stava abbattendo degli alberi all'incrocio tra via Giacone e via Magri a Coazze, dove risiede. Uno di questi gli è caduto addosso ferendolo e trascinandolo in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, con squadre di terra, insieme ai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cto dall'elisoccorso atterrato nei paraggi. Non sarebbe in immediato pericolo di vita: ha riportato comunque un brutto trauma cranico e la frattura di una gamba.