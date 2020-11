Escono senza pagare, il commerciante li rimprovera e viene ferito al volto: 2 arrestati a Torino

Domenica 8 novembre è stata una giornata in cui gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti quattro volte su luoghi teatro di furti e rapine. Cinque gli arrestati al termine della giornata, tra questi un ladro che abbandona in strada la propria bicicletta per rubarne un’altra, un uomo che compie un furto che diventa una tentata rapina e un 21enne che, all’interno della stazione XVIII Dicembre della metro, spinge una donna e le fa battere la testa contro un muro per poi strapparle il telefonino dalle mani e darsi alla fuga.

Commerciante ferito in via Cernaia

Nel primo pomeriggio una pattuglia in transito in via Cernaia vede un uomo con una ferita profonda all’altezza della fronte e due persone che tentano di fuggire via, ma vengono bloccati immediatamente. Uno dei due, cittadino italiano di 23 anni, aveva appena scagliato una bottiglia di birra contro il volto del titolare di un minimarket che li aveva redarguiti per essersi allontanati senza aver pagato la merce che poi è stata abbandonata fuori dal negozio durante la colluttazione.

Sottoposti a perquisizione, il secondo individuo, un 20enne ivoriano, viene trovato in possesso di due tessere sanitarie appartenenti a terzi, una delle quali risultata essere provento di furto, e di un sacchetto contenente frammenti di sostanza stupefacente nascosto nel risvolto dei pantaloni. Trovato inoltre, durante la perquisizione domiciliare, un bilancino di precisione. I due, entrambi con numerosi precedenti di Polizia, sono stati arrestati per tentata rapina con annesse lesioni personali aggravate per il 23enne, mentre il 20enne è stato denunciato per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio. La vittima verrà dimessa con una prognosi di 10 giorni.