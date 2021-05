Nichelino, arrestato il cliente che spilla i soldi dalla cassa di un negozio: beccato con 100 euro in mano

Secondo il titolare sono spariti 10mila euro in due anni

Un uomo di 65 anni è stato colto in flagranza dai militari della locale Tenenza mentre rubava 100 euro dalla cassa di un negozio di Nichelino, approfittando della momentanea assenza del titolare che si era recato nel retro bottega. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo che il proprietario del negozio ha sporto denuncia in quanto vittima da due anni di continui furti all’interno della sua attività, per un danno complessivo di circa 10.000 euro. È stato lo stesso denunciante a indicare ai carabinieri quale possibile autore dei reati un suo cliente abituale, identificato grazie ad una telecamera di videosorveglianza installata nei locali.