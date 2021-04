Presidi medici scaduti e assenza di cartellonistica a Perosa Argentina: denunciati due responsabili di Arriva Sadem

Il datore di lavoro delegato e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Sadem, gruppo Arriva, della sede di Perosa Argentina, in Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dopo una ispezione avvenuta nei giorni scorsi dai Nas di Torino.

Le accuse mosse dai militari spaziano dalla mancata sostituzione, all’interno della sede operativa aziendale, dei presidi medici di primo soccorso ormai scaduti all'assenza della prevista cartellonistica informativa sul rischio di contagio da Covid-19 nei locali adibiti a deposito e lavaggio degli automezzi.

L'ispezione rientra nei controlli a livello nazionale disposti dal comando carabinieri per la Tutela della Salute che ha realizzato, in stretta intesa con il Ministero della Salute, in tutte le aziende di trasporto pubblico e privato.

I controlli sono stati effettuati, a campione, su autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e di navigazione, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro.