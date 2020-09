Strappa la tracolla con i documenti del ladro: commessa riesce a farlo arrestare dopo il furto in negozio

A tradirlo sono stati i documenti presenti nella tracolla. Quei documenti che hanno certificato come l'uomo fermato dalla Squadra Volante dopo un inseguimento nella zona di via Rieti, nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2020, fosse l'autore di un furto in negozio avvenuto poco prima.

L'uomo, 50enne, italiano, era entrato in quel negozio e, approfittando del fatto che la commessa fosse impegnata a servire un cliente, ha preso dagli scaffali dei prodotti per 200 euro.

Appena oltrepassate le barriere antitaccheggio, ecco che il sistema di allarme si mette in azione e la commessa capisce di essere stata derubata. La donna, a questo punto, invita l’uomo a pagare quanto prelevato ma per tutta risposta viene spintonata. Ma lei non si fa intimorire e riesce a strappargli la famosa tracolla.

Il ladro prova a darsi alla macchia, ma viene intercettato mentre cerca di nascondersi in uno stabile. L'uomo è stato arrestato per rapina.