Come calcolare online il Superbonus: bastano pochi clic

Come aiutare i cittadini e le imprese nell'utilizzo del Superbonus valutando accessibilità e la sostenibilità degli interventi? Per rispondere a questa domanda l’Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, ha messo a punto un nuovo strumento.

Si tratta del portale quantobonus100.ance.it un portale interattivo che è capace di calcolare il Superbonus al 110% per gli interventi di ristrutturazione previsti in casa e non solo.

Sul portale è possibile visualizzare immediatamente su quali siti si applica il Superbonus. Bisognerà selezionare l'opzione Condominio se l’immobile sul quale si vuol valutare il SuperBonus rientra in una di questa situazioni:

parti comuni di un Condominio;

singole unità immobiliari di un Condominio, se i lavori interessano anche le parti comuni del condominio.

Bisognerà, invede, selezionare "Unifamiliare" per un immobile che ha i seguenti requisiti:

è’ un edificio residenziale composto da 1 fino a 4 unità immobiliari di proprietà della stessa persona fisica;

ha almeno un accesso autonomo, non comune ad altre unità, chiuso da un cancello o portone che lo separi dall’esterno (strada, cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva).

Bastano pochi minuti per compliare il questionario sul sito e per scoprire come usufruire dell'incentivo. Al termine si otterà la scheda che permetterà di richiedere un preventivo dei lavori.

In Piemonte sono 1.498 interventi legati al Superbonus 110% per un valore di €230 milioni. I dati elaborati dall’ANCE confermano che gli effetti del Superbonus 110% si fanno sentire, grazie ai 1.498 interventi effettuati al 1° luglio in Piemonte per un valore totale di 230 milioni di euro, che posizionano la regione al 9° posto in Italia per numero e al 7° per importo.