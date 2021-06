Torino, vaccinazioni last-minute all'ospedale Valentino il 25, 26 e 27 giugno: come e quando prenotarsi

A Novara al via il “Priority vax” dedicato agli over 60 di Novara e provincia che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale: gli over 60 faranno il vaccino senza prenotazione e senza fila

Nel prossimo fine settimana a Torino si ripete l'open-day delle vaccinazioni all'ospedale temporaneo del Valentino. Le prenotazioni per essere vaccinati il 25, 26 o 27 giugno 2021 con il sistema last-minute saranno possibili da lunedì 21 giugno alle 9 sul sito ilpiemontetivaccina.it. Possono iscriversi i cittadini piemontesi con più di 18 anni senza fragilità che non hanno un appuntamento prima del 5 luglio e a cui non è stata somministrata alcuna dose. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer o Moderna.

A Novara vaccino senza prenotazione e fila per gli over60

Da martedì 22 giugno - dalle 8 alle 13 - parte in via sperimentale, all’hub vaccinale Borsa di Novara, il “Priority vax” dedicato agli over 60 di Novara e provincia che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. È la prima città del Piemonte ad aderire al progetto: gli over 60 faranno il vaccino senza prenotazione e senza fila (tutti i dettagli).

Vaccinazioni in Piemonte: come fare

Sul sito ilpiemontetivaccina.it è sempre possibile manifestare l'adesione per essere vaccinati nei centri vaccinali del Piemonte. Da qualche giorno si può anche prenotare l’appuntamento per effettuare la vaccinazione anti Covid-19 scegliendo tra le farmacie che aderiscono all'iniziativa. Il servizio è disponibile per i cittadini con medico di famiglia in Piemonte, maggiorenni che non hanno un appuntamento prima di 10 giorni dalla data di prenotazione e solo per chi non ha ancora ricevuto alcuna somministrazione.

