A Osasco i rintocchi delle campane disturbano i residenti: l'Arpa e il sindaco le bloccano di notte

Stop al suono delle campane della chiesa della Natività di Maria Vergine, in via Martiri della Libertà a Osasco, tra le 23 e le 6. Dopo le chiamate di alcuni cittadini, l'Arpa Piemonte, a inizio settembre 2021, ha accertato che il livello di inquinamento acustico di ogni rintocco superava di 40 decibel il limite previsto dalla legge. A quel punto, il sindaco Adriano Miglio ha firmato un'ordinanza provvisoria che vieta il suono per scandire il passare del tempo. Il provvedimento non viola alcun rapporto tra autorità civile ed ecclesiastica in quanto è previsto che il parroco abbia pieno potere nel suono delle campane soltanto relativamente alle celebrazioni religiose, mentre per quanto riguarda gli altri suoni l'autorità competente è proprio il Comune. Prima che diventi definitivo, però, l'ente si rivolgerà a un legale per un parere.