Il dolore e la rabbia di Simona Ventura: “Sardegna mia, che ti hanno fatto”

1.500 sfollati, ventimila ettari andati in fumo, aziende e case bruciate, bestiame ucciso. La Sardegna brucia e, a causa dei roghi, è stato proclamato lo stato di emergenza. Gli incendi stanno devastando diverse zone della provincia di Nuoro e Oristano e i danni sono al momento incalcolabili. La Coldiretti l'ha definita un'apocalisse ambientale che necessiterà di decenni per essere superata. Tra i vip che per primi hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al popolo sardo c'è Simona Ventura.

“Vi dovete Vergognare!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti . Orrendi Piromani, che siate MALEDETTI #sardegna mia che ti hanno fatto”, ha scritto la showgirl di Chivasso sul suo profilo Instagram, manifestando la sua vicinanza al popolo sardo.