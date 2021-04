Covid in Europa, il Piemonte migliora e non è più nella fascia ad alto rischio: previsto calo di contagi

Per la prima volta da settimane, in Italia non ci sono più regioni in rosso scuro - ad alto rischio di contaglio - nella mappa di Ecdc (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Il Piemonte, dopo una permanenza nella fascia quasi peggiore (peggio del rosso scuro c'è solo il grigio, ndr) di cinque settimane, riesce finalmente ad uscirne e come tutto il resto del paese è 'solo' rosso. In base alla carta che misura l'incidenza dei contagi per 100mila abitanti, il Molise (in arancione) è la Regione con la situazione migliore.

Secondo l'Ecdc, il colore rosso è assegnato se il tasso di notifica del caso covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività del test per l'infezione è del 4% o superiore, o se il tasso di notifica del caso di covid cumulativo di 14 giorni è maggiore di 150 ma minore di 500.

Situazione in Europa e previsioni

Nel resto d'Europa, la situazione continua ad essere critica in Svezia, Polonia e Ungheria e si nota un deciso peggioramento in Francia. Tuttavia il Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie stima casi e decessi da covid in calo in Italia, nelle prossime settimane. Secondo il nuovo strumento dell'Ecdc da oggi online, il numero di contagi a livello nazionale dovrebbe diminuire dai 103.366 registrati nella settimana dall'11 al 17 aprile a 78.220 nella settimana dal 9 al 15 maggio. Nello stesso periodo, i morti dovrebbero scendere da 2.753 a 1.835 a settimana.

Cosa dice il pre-report settimanale

Nella settimana 12 -18 aprile si è registrata una ulteriore riduzione dei casi segnalati di circa il 20%. La percentuale di positività dei tamponi scende dal 10.7% a 9%. Si riduce il numero dei focolai attivi, dei nuovi e il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. Il tasso di occupazione dei posti letto ordinari cala da 61% a 47%, quello dei posti letto in terapia intensiva da 50% a 45%. L’Rt puntuale diminuisce ulteriormente da 0.75 a 0.66 e l’Rt medio passa da 0.76 a 0.7. I valori sono da zona gialla ma per la conferma ufficiale bisogna attendere come sempre la validazione del Report che arriverà oggi nel pomeriggio.