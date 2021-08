Torinese, classifica mensile delle testate online: TorinoToday al secondo posto anche a luglio 2021

TorinoToday continua a confermarsi il secondo giornale online di Torino e provincia più letto. Nel mese di luglio 2021 ha registrato 3,39 milioni di visite.

In prima posizione si piazza Repubblica Torino, del gruppo Gedi, che copre tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta. In totale le testate Citynews (editore di TorinoToday e Novaratoday) piemontesi arrivano a 4,14 milioni di visite.

Nella classifica è riportata anche La Stampa, ma il dato che risulta è quello definito su scala nazionale.

Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.