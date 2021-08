Aeroporti di Torino e Cuneo, controlli a campione sui passeggeri dei voli nazionali e in arrivo da Paesi Schengen

In Piemonte continuerà anche per tutto il mese di settembre il potenziamento dei controlli a campione avviato ad agosto negli aeroporti di Torino-Caselle e Cuneo-Levaldigi sui passeggeri dei voli provenienti dai Paesi Schengen.

Verrà inoltre attivato un controllo a campione anche sui voli nazionali rispetto alle nuove disposizioni sul green pass per chi si mette in viaggio dal 1 settembre 2021.

Di seguito la Regione Piemonte indica, nel dettaglio, cosa prevedono i controlli previsti nei due aeroporti del Piemonte.

Controlli a Torino Caselle

Per potenziare le attività di controllo in uno scalo dove transitano in media circa 10.000 passeggeri al giorno, è stato siglato ai primi di agosto un accordo tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Enac, Sagat, Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Polizia di Frontiera aerea e Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute).

Nell’area controlli, posizionata immediatamente fuori dall'uscita dei voli nazionali e Schengen, il personale della Protezione civile regionale svolge un’attività di informazione alle persone in arrivo, suddividendole in funzione della documentazione sanitaria in loro possesso e consentendo lo svolgimento delle verifiche rivolte ai passeggeri dei voli non nazionali.

Il personale della Città della Salute verifica, in due file dedicate, tutti i possessori di Green pass o altro documento che attesti una avvenuta vaccinazione o guarigione oppure l’effettuazione di un tampone negativo. Una terza fila con personale sanitario di Città della Salute e Usmaf è riservata a chi risulta privo di documentazione idonea. "Costoro vengono gestiti dalle autorità sanitarie sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti. La Polizia di Frontiera aerea esercita i propri compiti istituzionali", specificano dalla Regione.

Proseguono inoltre, come sempre, i controlli della temperatura con termoscanner per tutti i passeggeri sia in arrivo che in partenza, con il supporto della Croce Rossa.

Controlli a Cuneo Levaldigi

I controlli sono svolti in collaborazione fra Geac, la società che gestisce lo scalo, la Polizia di Frontiera e il presidio sanitario locale formato da personale dell’Asl e da istituti medici convenzionati con Geac.

Per i voli “area Schengen” vengono attivate le verifiche della temperatura corporea e quelle relative alla certificazione verde, o al tampone. Per i voli provenienti o destinati ad area “extra Schengen” il personale di terra si occupa delle verifiche della temperatura corporea e della documentazione richiesta.

"Nel caso di problemi sanitari, la persona viene presa in carico dal medico dell'aeroporto e posta immediatamente in isolamento con segnalazione anche alla competente Asl territoriale", concludono dalla Regione.