Coronavirus in Piemonte, bollettino di venerdì 13 agosto 2021: 280 nuovi casi

Oggi, venerdì 13 agosto 2021, sono 280 (pari all'1,4 % di 20.198 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Tra loro ci sono 103 asintomatici pari al 36,8% del totale. Con i dati di oggi ammontano quindi a 372.591 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 30.339 Alessandria, 17.651 Asti, 11.681 Biella, 53.705 Cuneo, 29.019 Novara, 198.850 Torino, 13.942 Vercelli, 13.288 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.581 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e persone in isolamento domiciliare

Rispetto a ieri, aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva (7 persone in totale, 2 in più). Aumenta anche il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (117 persone in totale, 3 in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.129.205(+20.198rispetto a ieri), di cui 1.943.474risultati negativi.

Dei 7 ricoveri attuali in terapia intensiva 6 sono pazienti non vaccinati, uno ha completato il ciclo vaccinale ma si tratta di un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete (è sempre lo stesso paziente). Dei 117 in terapia ordinaria, 77 non sono vaccinati. I 40 vaccinati invece sono tutti paucisintomatici.

Decessi

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.704 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.593 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Pazienti guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 357.604 (+ 282rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.333 Alessandria, 16.860 Asti, 11.129 Biella, 51.864 Cuneo, 27.691 Novara, 191.819 Torino, 13.282 Vercelli, 12.756 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.449 extraregione e 2.421 in fase di definizione.

Vaccinati

Sono 19.930 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 7.261 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.173 i 12-15enni, 6.094 i 16-29enni, 3.016 i trentenni, 2.881 i quarantenni, 2.266 i cinquantenni, 1.649 i sessantenni, 598 i settantenni, 269 gli estremamente vulnerabili e 159 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.201.500 dosi (di cui 2.344.671 come seconde), corrispondenti al 96,4 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a quella di ieri perché comprende le 141.750 dosi di Pfizer caricate in piattaforma).