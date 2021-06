La sindaca Chiara Appendino si è vaccinata contro il coronavirus: "Mi fido della scienza"

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è vaccinata contro il coronavirus all'ospedale San Giovanni Bosco. E' stata lei ad annunciarlo sui social, con tanto di post e foto: "Mi fido della scienza, quindi mi vaccino - ha sottolineato la prima cittadina lanciando così un messaggio forte - .Questo è ciò che ho risposto alle persone che mi chiedevano se mi sarei sottoposta a vaccinazione durante la mia gravidanza. E oggi l'ho fatto. Sono consapevole che sia una scelta personale - continua la sindaca - e il mio invito a tutte le donne che si trovano nella mia stessa condizione è di confrontarsi con il proprio medico e il proprio ginecologo per poter giungere a una decisione serena".

Nell'immagine che la sindaca ha pubblicato, la si vede sorridere sotto la mascherina mentre l'infermiere applica il cerotto in seguito all'iniezione, nel suo abito fiorato dai colori pastello che mette in leggera evidenza il pancino in crescita. Sotto il suo messaggio tuttavia, molti i commenti di persone ancora restìe al vaccino: "Questa non è scienza ma sperimentazione di massa" si legge fra le righe, e ancora, alludendo addirittura alla messinscena: "Operatore sanitario che non usa i guanti mentre la sta vaccinando, ma credete che sia tutto vero?".

Appendino non ha mancato poi di ringraziare il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale, in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, si sta prodigando per la ripartenza: "Ne approfitto per ringraziare per il prezioso e generoso lavoro tutto il personale impegnato in questa campagna vaccinale, fondamentale per poter ripartire".

E venerdì 25 giugno, la prima dose di vaccino toccherà anche al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il governatore nel marzo 2020, proprio all'inizio dell'esplosione della pandemia , aveva contratto il virus pur mantenendo buone condizioni di salute.