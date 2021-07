Touring Club, bandiere arancioni: i borghi piemontesi sono i più premiati d’Italia

Il Touring Club italiano ha assegnato oggi le 262 Bandiere Arancioni del triennio 2021-2023. Per il Piemonte è stata una giornata di festa visto che la nostra è la Regione più arancione d'Italia con 40 bandiere e vanta ben 6 new-entry sulle 11 novità in tutta Italia.

Hanno ricevuto questo riconoscimento Canelli con i suoi prodotti tipici e le sue "cattedrali sotterranee", il centro storico di Castagnole delle Lanze nel suggestivo paesaggio tra Langhe e Monferrato, l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda da non perdere a Revello, i caratteristici infernot e il percorso Morbelliano tra le colline di Rosignano Monferrato, l'Arco di Augusto, Porta Savoia e le numerose altre testimonianze storiche di Susa.

La Regione più arancione d'Italia

Il Touring Club Italiano, libera Associazione senza scopo di lucro, 23 anni fa per primo ha colto ed evidenziato il potenziale turistico dei piccoli centri dell’entroterra che stanno rivelando ancora di più le loro potenzialità in questo periodo di pandemia dove spesso grazie alla prossimità unita all’indubbio fascino si sono rivelati una vera e propria boccata di ossigeno.

La bandiera arancione porta prestigio e anche benefici economici. Secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) l’impatto economico del crollo del turismo dovuto alla pandemia di Coronavirus potrebbe superare i 4.000 miliardi di dollari. È evidente che i borghi italiani non sono stati risparmiati da questa crisi globale nonostante il crollo mondiale del turismo nell’ultimo anno e mezzo, per il 66% dei Comuni Bandiera Arancione la stagione estiva 2020 è stata in linea e, in molti casi, migliore dell’anno precedente.

Proprio per questo i borghi italiani ambiscono a questo riconoscimento che viene assegnato alle località capaci di offrire al turista un'accoglienza di qualità. Tranquillità, vita all'aria aperta, cibo genuino, una vacanza all'insegna del benessere e dell'autenticità. Per questo si viene premiati dal Touring Club e il Piemonte per questo è la Regione con il maggior numero di località certificate in Italia.