I voucher vacanza in Piemonte acquistabili fino al 31 dicembre: si paga una notte su tre

Una vacanza di tre giorni tra le bellezze del Piemonte per contribuire al rilancio delle attività ricettive locali. Continua ad avere successo il voucher vacanza proposto dalla Regione Piemonte, l’ente che nei giorni scorsi ha lanciato anche la campagna nazionale 'Via dalla città' con la quale offre incentivi a chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni di montagna incastonati tra le Alpi piemontesi.

Da giugno 2020 sono 48mila i tagliandi staccati dagli albergatori piemontesi. Solo dal 15 luglio, da quando è ripartita la vendita dei voucher vacanza, gli albergatori piemontesi hanno staccato 8.143 tagliandi con una media di 177 al giorno. “Sono andati a ruba quelli della zona dei laghi (alto Piemonte) già esauriti, disponibilità agli sgoccioli nel Monferrato e a Sauze, mentre è più generosa la scelta nelle altre zone del Piemonte (Biella, Valli di Lanzo e Susa, Valle Maira, Bardonecchia, Canavese e piccole strutture ricettive delle Langhe e Monferrato). Sono stati acquistati non solo voucher camere, ma anche servizi (circa 1.000) con noleggio bike, escursioni e attività outdoor tra le più richieste”, fanno sapere dalla Regione Piemonte.

Voucher vacanza: tre notti al prezzo di una

I buoni vacanza prevedono di trascorrere tre notti in una struttura ricettiva piemontese al prezzo di una (la seconda pagata dall’albergatore e la terza dalla Regione) e saranno acquistabili fino al 31 dicembre 2021 e spendibili entro il 30 giugno 2022. Mediamente i pacchetti venduti fino ad ora comprendono 2 persone per un totale di 96.000 arrivi in più e 288.000 pernottamenti. Per info basta accedere alla piattaforma di VisitPiemonte alla pagina “La nostra Ospitalità è autentica”.