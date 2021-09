Coronavirus in Piemonte, il bollettino di mercoledì 8 settembre 2021: 264 nuovi casi

Sono 264 (pari all’1,5% di 17.711 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Questi i dati diramati tramite il bollettino di oggi, mercoledì 8 settembre, dalla Regione Piemonte. Tra i 264 nuovi casi ci sono 116 asintomatici pari al 43,9% del totale.

Con i dati di oggi ammontano quindi a 378.415 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 30.920 Alessandria, 17.886 Asti, 11.927 Biella, 54.643 Cuneo, 29.494 Novara, 201.656 Torino (più 102), 14.135 Vercelli, 13.531 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.554 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.669 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e persone in isolamento domiciliare

Rispetto a ieri rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (23 persone in totale) e diminuisce il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (176 persone in totale, due in meno). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.528. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.597.940 di cui 2.065.033 risultati negativi.

Decessi

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il decesso non si è verificato oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi di 11.728 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.456 Cuneo, 946 Novara, 5.606 Torino, 528 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 362.960 (più 272 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.999 Alessandria, 17.015 Asti, 11.371 Biella, 52.467 Cuneo, 28.337 Novara, 194.319 Torino (più 114), 13.463 Vercelli, 13.043 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.466 extraregione e 2.480 in fase di definizione.