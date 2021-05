Coronavirus in Piemonte: i dati del bollettino di martedì 4 maggio 2021

Oggi, martedì 4 maggio 2021, sono 637 (pari al 3,0% di 20.951 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Tra loro ci sono 247 asintomatici pari al 38,8% del totale. Ammontano quindi a 351.985 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 28.384 Alessandria, 16.853 Asti, 10.853 Biella, 50.649 Cuneo, 27.092 Novara, 188.687 Torino (più 301 rispetto a ieri), 13.037 Vercelli, 12.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.460 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e tamponi

Rispetto a ieri diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva (188 persone in totale, meno 6) e diminuisce il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (1.981 persone in totale, 61 in meno). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.590. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.445968 di cui 1.514.408 risultati negativi.

Decessi

Sono 28 i decessi di persone positive al test del covid-19 comunicati dall’unità di crisi della Regione Piemonte. Di questi 6 si sono verificati oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi covid). Il totale, da inizio epidemia, è di 11.330 persone decedute risultate positive al virus, così suddivise per provincia: 1.535 Alessandria, 695 Asti, 420 Biella, 1.397 Cuneo, 928 Novara, 5.396 Torino (14 in più), 502 Vercelli, 365 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Pazienti guariti

I pazienti guariti da inizio epidemia sono complessivamente 325.896 (più 1.021 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 25.957 Alessandria, 15.723 Asti, 9.877 Biella, 46.730 Cuneo, 25.238 Novara, 174.940 Torino (più 587), 12.090 Vercelli, 11.670 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.359 extraregione e 2.312 in fase di definizione.

Vaccinati

Sono 27.750 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 12.796 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 6.795 gli over80, 5.360 i settantenni (di cui 731 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.739 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.659.210 dosi (di cui 509.683 come seconde), corrispondenti all’87,5% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte.