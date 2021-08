Coronavirus in Piemonte, il bollettino di lunedì 23 agosto 2021: 102 nuovi casi

Sono 102 (pari allo 0,9% di 10.742 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Questi i dati diramati tramite il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto, dalla Regione Piemonte. Tra i 102 nuovi casi ci sono 50 asintomatici pari al 49% del totale. Con i dati di oggi ammontano quindi a 374.688 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 30.557 Alessandria, 17.714 Asti, 11.787 Biella, 53.900 Cuneo, 29.181 Novara, 199.970 Torino (più 59), 14.015 Vercelli, 13.388 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.630 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e persone in isolamento domiciliare

Rispetto a ieri, rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (12 persone in totale) e aumenta il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (143 persone in totale, 3 in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.281.489 di cui 1.982.827 risultati negativi.

Decessi

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il decesso risale ai giorni scorsi. Da inizio epidemia le persone decedute risultate positive al virus sono 11.711, così suddivise per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 359.395 (più 162 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.641 Alessandria, 16.918 Asti, 11.171 Biella, 52.111 Cuneo, 27.945 Novara, 192.508 Torino (più 89), 13.339 Vercelli, 12.869 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.451 extraregione e 2.442 in fase di definizione.

Vaccini

Sono 17.368 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 8.538 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.794 i 12-15enni, 6.076 i 16-29enni, 2.765 i trentenni, 2.195 i quarantenni, 2.025 i cinquantenni, 1.016 i sessantenni, 403 i settantenni, 203 gli estremamente vulnerabili e 176 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.351.553 dosi (di cui 2.397.233 come seconde), corrispondenti al 93,5 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.