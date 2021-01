Coronavirus in Piemonte, il bollettino dell’11 gennaio: 634 nuovi casi e 19 decessi

Oggi, lunedì 11 gennaio 2021, sono 634 (di cui 47 dopo test antigenico) pari all’8,2% dei 7.707 tamponi eseguiti (di cui 3.103 antigenici), in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Tra loro ci sono 259 asintomatici pari al 40,8 % del totale. Ammontano quindi a 211.474 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 18.835 Alessandria, 10.926 Asti, 7.342 Biella, 29.264 Cuneo, 16.541 Novara, 110.325 Torino, 8.016 Vercelli, 7.415 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.101 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.709 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e tamponi

Rispetto a ieri, aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva (177 persone in totale, una in più) e aumenta il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (2.705 persone in totale, più 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.685. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.140.102 (più 7.707 rispetto a ieri) di cui 952.015 risultati negativi.

Decessi

Sono 19 i decessi di persone positive al test del covid-19 comunicati dall’unità di crisi della Regione Piemonte. Di questi uno si è verificato oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi covid). Il totale, da inizio epidemia, è di 8.195 persone decedute risultate positive al virus, così suddivise per provincia: 1.253 Alessandria, 521 Asti, 337 Biella, 942 Cuneo, 678 Novara, 3.747 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Pazienti guariti

I pazienti guariti da inizio epidemia sono complessivamente 186.712 (più 1.032 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.080 Alessandria, 9.186 Asti, 6.460 Biella, 25.994 Cuneo, 14.400 Novara, 98.800 Torino, 7.005 Vercelli, 6.286 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 981 extraregione e 1.520 in fase di definizione.

Vaccinati

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono state 6.818. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 55.075 dosi, corrispondenti al 66,5% delle 82.810 finora consegnate al Piemonte. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.