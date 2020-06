Video gol e sintesi Torino-Lazio 1-2: rigore Belotti, Immobile, Parolo

La partita Torino-Lazio, valida per la 29esima giornata di Serie A 2019-20, è terminata con il risultato di 1-2: gol su rigore di Belotti al 5', pareggio di Immobile al 48', sorpasso biancoceleste di Parolo al 73'.

Il primo tempo si apre subito col botto: N'koulou prova un sinistro in mischia, la palla viene ribattuta dal braccio di Immobile e l'arbitro Massa assegna il rigore al Toro. Dal dischetto va Belotti, che non sbaglia e trasforma spiazzando Strakosha: è 1-0.

Torino vs Lazio 1 : 0 Belotti Goal 30.06.2020 pic.twitter.com/0tKumDd8D2 — Giorgi Javoiani (@javoiani) June 30, 2020

La Lazio prova a reagire, ma il Toro si difende piuttosto bene, rischiando forse un po' troppo in fase di impostazione con Sirigu. Nel recupero Acerbi segna di testa, ma è in fuorigioco evidente e non fa una piega quando il suo gol viene annullato.

Il pareggio però è rimandato di poco: al 3' del secondo tempo, quando Immobile viene pescato in verticale prendendo il tempo a Lyanco e N'koulou e battendo un non perfetto Sirigu con il suo sinistro che vale il gol dell'1-1.

I biancocelesti continuano a premere, e il Toro inizia a sbandare, complice anche la stanchezza. E così la partita diventa un lungo e costante assedio della Lazio nella metà campo granata, nonostante i cambi di Longo. Si va avanti così fino al gol del 1-2 laziale, tanto inevitabile quanto rocambolesco, che arriva al 73' con un tiro di Parolo deviato da Bremer che beffa Sirigu, bravo pochi istanti prima a respongere una conclusione ravvicinata di Milinovic Savic.

All'82' Edera spreca da due passi dopo un cross perfetto di Ansaldi, ma alla fine arriva un'altra sconfitta, che avvicina ulteriormente i granata alla zona più calda. E sabato c'è il derby.