Video gol e sintesi partita Milan-Juventus 1-1: reti di Rebic e Ronaldo su rigore

La partita Milan-Juventus, valida per l'andata di semifinale della Coppa Italia, è terminata con il risultato di 1-1: gol di Rebic al 61', pareggio di Cristiano Ronaldo su rigore al 91'.

Nel primo tempo è il Milan a prevalere: per tutta la prima frazione la Juve centra lo specchio una volta con Cuadrado al 39', per il resto i bianconeri fanno fatica a dar fastidio a Donnarumma. Al contrario Buffon deve salvare in più occasioni la sua porta dai tentativi di Theo Hernandez, Calabria, Kessiè e Ibrahimovic. Solo nel finale di tempo la Juve sembra timidamente alzare la testa, ma il risultato non cambia.

Nel secondo tempo il copione non cambia molto, e Buffon deve fare ancora gli straordinari. Ma neanche lui può nulla quando al 61' Castillejo crossa in mezzo un pallone troppo alto per la testa di Ibrahimovic, ma non per Rebic che lasciato libero da De Sciglio colpisce in girata e manda in rete per il meritato 1-0 rossonero.

La Juve prova a regiare, e al 65' reclama anche un rigore per una sbracciata di Rebic su Cuadrado giudicata regolare da arbitro e Var. Ma la partita si incattivisce, fioccano i cartellini e al 72' il Milan resta in dieci per il secondo giallo che vale l'espulsione di Hernandez.

La Juve però continua a non creare nulla di buono nei venti metri finali, come dimostra il tiraccio di Dybala all'84'. Poi all'87' Ronaldo va in rovesciata e la palla va sul braccio largo di Calabria girato di spalle. L'arbitro Valeri interrompe il gioco e va al Var, decidendo per il rigore. Dal dischetto va Cristiano Ronaldo, che non sbaglia e segna al 90' il gol dell'1-1 che riequilibra i conti della semifinale ma non risolve le pecche viste nel gioco della squadra di Sarri, salvata come al solito dal suo campionissimo.