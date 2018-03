Sintesi e pagelle Cagliari-Torino 0-4: trionfo granata, i sardi "salvano" anche Mazzarri

Il Torino vince in trasferta 0-4 a Cagliari nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A TIM 2017-18. Tutti nel secondo tempo i gol di Iago Falque, Ljajic, Ansaldi e Obi.

Dopo 4 sconfitte consecutive il Toro torna a vincere, con una vittoria in trasferta che mancava da più di tre mesi. Anche all'andata la vittoria sul Cagliari aveva posto fine a un periodo negativo, e nell'aprile 2017 in Sardegna il Toro di Mihajlovic vinse in trasferta dopo oltre cinque mesi.

Prima della partita, un minuto di silenzio è stato dedicato all'ex tecnico granata Emiliano Mondonico, scomparso pochi giorni fa.

Sintesi primo tempo

Dopo cinque minuti di studio per l'esordio del 3-5-2 mazzarriano, il Toro prende il gioco in mano, e al 7' costrusice un'azione quasi perfetta, se non fosse per il tiro incredibilmente fuori di Baselli a porta sguarnita su assist di Rincon. Ed è inutile la ribattuta di Belotti, oltre la linea, per il gol segnato a gioco fermo da Iago Falque.

Un paio di minuti più tardi è invece Deiola a fallire l'ultimo tocco davanti a Sirigu, con la conclusione al volo che termina alta. Dopodiché il Toro cala di ritmo, concedendo troppi spazi al Cagliari. È isolato lo spunto di Ansaldi al 24', con un tiro cross innocuo, mentre i sardi vanno molto vicini al gol al 29', quando l'ex juventino Padoin fa uno stop perfetto su lancio di 50 metri, mira l'angolino ma trova la deviazione di Sirigu sul palo.

Altro brivido all'ultimo secondo di recupero, quando l'ex torinista Castan in tuffo trova la pedata in faccia di Burdisso, ma La Penna non va neanche al VAR e manda tutti negli spogliatoi.

Highlights secondo tempo

La ripresa si apre con la notizia del problema fisico accusato da N'Koulou, che lascia il posto al giovane Bonifazi. È invece l'ingresso di Ljajic per Acquah, con passaggio al modulo 3-4-1-2, a dare vita al gioco granata. Al 61' dopo un bello spunto di Belotti e una deviazione sul palo di Cragno, Iago Falque anticipa tutti e segna il gol dello 0-1. Appena quattro minuti dopo il raddoppio di Ljajc, che infila sul secondo palo l'assist delizioso di Falque.

Al 78' Ansaldi chiude la partita con un gol iniziato con una palla recuperata, proseguita con un rimpallo favorevole e conclusa con un destro all'angolino imparabile che si infila per il 3-0. Infine all'85' Obi mette dentro su assist di Belotti scattato sul filo del fuorigioco: il guardalinee fa annullare per offside del Gallo, ma il VAR Pasqua fa una "sorpresa" e regala il gol al Toro correggendo la decisione dell'arbitro che convalida lo 0-4 finale.

Tabellino completo, voti e pagelle di Cagliari Torino 0-4