Il nuovo record assoluto di Cristiano Ronaldo arriva con lo scudetto

La Champions League è finita troppo presto, e anche il campionato di Serie A: ma se per la Coppa dalle grandi orecchie la Juve ha solo rimpianti, con l'ottavo scudetto consecutivo appena conquistato dai bianconeri Cristiano Ronaldo raggiunge un record assoluto.

CR7 infatti è il primo calciatore al mondo ad aver vinto almeno un campionato sia in Premier League (con il Manchester United), sia in Liga (con il Real Madrid) sia in Serie A: mai nessuno c'era riuscito prima di lui. Curiosamente, c'è chi ha vinto la Champions League con tre squadre diverse (come Seedorf) ma Ronaldo è il primo a laurearsi campione nazionale nei tre campionati più importanti d'Europa.

E il campione portoghese ci ha tenuto a ribadirlo con un post su Instagram, in cui celebra questo nuovo record con la scritta "The only one". E nelle prossime partita CR7 può ancora puntare a diventare capocannoniere di A.