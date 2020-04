"L'Italia mi ha accolto come un figlio": il granata Rincon aiuta le famiglie in difficoltà per il Covid19

Il centrocampista venezuelano del Torino, Tomas Rincon, lancia una raccolta fondi per aiutare le famiglie italiane in difficoltà economica a causa del Coronavirus. A dirlo è lo stesso Rincon, con un post sul suo profilo Instagram.

"Ho provato ad aiutare in diversi modi questo paese che mi ha accolto come un suo figlio sin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho donato mascherine, attrezzature mediche ed altre cose per supportare in qualche modo i nostri eroi, le persone che lavorano nella salute, ma sento che non é ancora sufficiente" scrive il centrocampista, che in Italia ha vestito prima la maglia del Genoa, poi quella della Juve e infine quella granata.

"É per questo che ho deciso di aprire questo Go Fund Me, in modo che insieme possiamo aiutare a tante persone che sono rimaste senza lavoro per via di questo male che sta affliggendo il mondo: madri, padri che devono guardare avanti per loro e le loro famiglie" annuncia Rincon.

L'intento del venezuelano è di raccogliere fondi che saranno utilizzati "per pagamenti vari quali affitti, bollette, ticket sanitari per farmaci e prodotti necessari per la sopravvivenza, spesa alimentare, scolastica a distanza e terapie sanitarie". Sulla piattaforma di Go Fund Me, si legge che a beneficiare di questa campagna avviata da Rincon saranno "famiglie in difficoltà economica di origine sia italiana che straniera e famiglie che hanno in carico figli disabili". "Al momento stimiamo di poter utilizzare i fondi che arriveranno per risolvere situazioni critiche a nostra conoscenza di diverse famiglie" spiega ancora il calciatore del Toro.

Su Instagram, infine, Rincon annuncia che presto partiranno aiuti anche per il suo Paese natale, che al momento sono in fase di controllo da parte delle autorità venezuelane.