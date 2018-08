Amichevole di Villar Perosa, esordio con gol per Cristiano Ronaldo

L’arrivo della Juve è stato accolto da un boato dei tifosi che hanno esultato allo stesso modo quando Ronaldo, insieme alla squadra, è entrato in campo per il riscaldamento. E il suo debutto è stato con gol. La squadra di Allegri ha battuto la Primavera 5-0 e l’incontro si è concluso al 72’, come di consueto, con la pacifica invasione di campo dei tifosi.

Villar Perosa è stata presa d’assalto dai tifosi bianconeri fin dal mattino, giunti per assistere alla tradizionale amichevole della Juventus che dà il via simbolicamente all’inizio della stagione sportiva. Biglietti sold out già da diversi giorni: oggi, domenica 12 agosto è infatti stata la prima uscita in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo. Quest'anno la tradizionale partita “in famiglia” ha avuto qualcosa in più: gli occhi sono stati tutti puntati sul campione portoghese che ormai da oltre dieci giorni si allena alla Continassa e che è già diventato il leader tecnico ed emotivo della squadra. E il meteo, che annunciava pioggia proprio all’ora del calcio d’inizio, si è rivelato tipicamente estivo fra nuvole, schiarite e alte temperature.

Merchandising e punti ristoro

Villar Perosa, poco distante da Pinerolo, è stata invasa fin dal mattino da migliaia di tifosi provenienti da Torino e da varie regioni d'Italia, tra cui Toscana, Liguria e Lombardia. Decine di bancarelle, sparse per il paese, hanno esposto magliette e gadgets della Juventus mentre bar e ristoranti si sono attrezzati con lunghe tavolate e panchine per offrire un punto di ristoro ai numerosi visitatori.

Inutile per chi non è riuscito a impossessarsi del biglietto, recarsi sul posto. Hanno avuto accesso alla zona solo le persone dotate di ticket. Il piano della sicurezza, se si calcola che la località è stata presa d'assalto da cinquemila tifosi, è stato imponente: erano in 600 gli steward a presiedere l'area mentre erano presenti, per tutto il paese, agenti di polizia e carabinieri.