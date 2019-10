Giro d'Italia 2020: le tappe della corsa rosa in Piemonte e nel Torinese

Anche quest'anno non mancheranno le emozioni ed i percorsi torinesi e piemontesi al Giro d'Italia. L'edizione 2020 della Corsa Rosa, infatti, si deciderà, con ogni probabilità, nella nostra Regione.

Gli appassionati di ciclismo possono già segnarsi la data di sabato 30 maggio. Partenza da Alba, arrivo a Sestriere, quota 2035 metri. I corridori affronteranno le mitiche salite del Colle dell'Agnello, del Izoard e del Monginevro. Poi scenderanno a Cesana, prima di affrontare la storica risalita verso il Sestriere.

Sarà con ogni probabilità la tappa dove verrà decisa la prossima edizione del Giro.

La carovana Rosa farà il suo ingresso in Piemonte già il giorno precedente, quando da Morbegno (prov. Sondrio) giungerà ad Asti, dopo un percorso di 250 km. Il percorso offrirà l'ultima grande occasione per i velocisti rimasti in gruppo dopo le fatiche delle settimane precedenti.

Giro d'Italia 2020:Il percorso delle tappe Piemontesi

19a tappa, venerdì 29 maggio: Morbegno – Asti (251 km)

20a tappa, sabato 30 maggio: Alba – Sestriere (200 km)

Le tappe del Giro d'Italia 2020: