A Torino 10mila atleti over 35 per gli European Master Games

Torino si è giocata la possibilità di ospitare di nuovo le Olimpiadi Invernali ma dal 27 luglio al 4 agosto 2019 accoglierà gli European Master Games. Sei anni dopo i World Master Games, sotto la Mole si daranno dunque appuntamento circa 10mila atleti over 35 provenienti da 107 paesi e impegnati in 32 discipline sportive e tre paralimpiche (nuoto, atletica e tiro con l'arco, ndr). Gli European Master Games si svolgono ogni quattro anni e l'ultima edizione si è svolta a Nizza nel 2015. Le gare si svolgeranno in 60 sedi a Torino ma verranno coinvolti anche alcuni comuni della provincia quali Avigliana, Candia, Ciriè, Fenestrelle, Fiano, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, Rivoli, Robassomero, Settimo Torinese e Venaria.

I luoghi delle gare

Nel capoluogo piemontese si disputeranno le competizioni di tiro con l'arco, atletica, badminton, basket, beach volley, ciclismo, duathlon, scherma, calcio, hockey su prato, floorball, pallamano, paddle, tiro al piattello, nuoto, taekwondo, tennis e pallavolo. Ad Ivrea sono in programma le gare di canoa sulla Dora Baltea, sul lago di Candia quelle di canoa-kayak e canottaggio, a Settimo Torinese le gare di wakeboard, a Fenestrelle la vertical run, ad Avigliana il triathlon, a Giaveno gli incontri di judo e karate, al campo Albonico di Grugliasco le partite di rugby, a Venaria Reale la maratona e i 10.000 metri piani, nel parco della Mandria a Fiano e Robassomero le gare di golf, a Rivoli il torneo di tiro con l’arco di campagna e a Ciriè il sollevamento pesi.

Promozione del territorio

Un evento sportivo, organizzato da Comune, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Camera di commercio, che può rappresentare anche un volano di rilancio per il territorio. Si ipotizza infatti che la ricaduta economica sul territorio si aggirerà attorno ai 20 milioni di euro. "Torino torna ad essere protagonista nello sport - ha commentato la sindaca Chiara Appendino -: gli European Master Gamese saranno anche un'ottima occasione per la ribalta turistica e culturale".