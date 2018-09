Udinese-Torino streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Udinese-Torino si sfidano domenica 16 settembre alle ore 15:00 per la 4ª giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, in programma alla Dacia Arena, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva dall'applicazione e dal sito di Sky Calcio.

La squadra granata torna in campo dopo la sosta nazionali, e gli uomini di Mazzarri riprendono dalla prima vittoria di due settimane fa con la Spal, primo successo dopo il pari di San Siro con l'Inter e la sconfitta nell'esordio in casa con la Roma. Di fronte trovano un'Udinese che ha gli stessi punti del Toro, e che in casa ha già sconfitto la Sampdoria. Negli scontri diretti, invece, l'anno scorso il Toro ha vinto sia in Friuli sia in casa.

Situazione Toro: Aina convocato, Zaza ancora in panchina

Rientrato venerdì dagli impegni con la Nigeria, Aina è stato recuperato e convocato: tuttavia è probabile che a sinistra nel 3-5-2 di Mazzarri giocherà titolare Berenguer. Di certo c'è l'assenza di Ansaldi, che però è vicino al rientro in campo. In difesa conferma per il terzetto composto dai due italiani Moretti e Izzo e dal match winner di due settimane fa Nkoulou. In attacco invece è probabile che Zaza parta ancora dalla panchina, con Iago Falque confermato a supporto di Belotti.

Situazione Udinese: l'ex juventino Mandragora dal 1'

Nell'Udinese allenata dallo spagnolo Julio Velazquez il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3: unico indisponibile è Badu, mentre in mediana dovrebbe partire titolare tra i bianconeri l'ex di Juventus e Crotone Mandragora.

La partita, fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 16 settembre 2018, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio solo per abbonati, anche in HD. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione Sky Go solo per abbonati. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Le probabili formazioni di Udinese-Torino

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Behrami; Machis, Lasagna, De Paul. Allenatore Julio Velazquez. Indisponibile: Badu. Squalificati e diffidati: nessuno.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Baselli, Meite, Berenguer; Belotti, Iago Falque. Allenatore Walter Mazzarri Indisponibili: Lyanco, Ansaldi. Squalificati e diffidati: nessuno.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma. Assistenti guardalinee: Vuoto e Caliari. Quarto uomo: La Penna. Addetti Var: Nasca e Paganessi.