Udinese-Juventus streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Udinese-Juventus si sfidano sabato 6 ottobre alle ore 18 per l'8ª giornata nel calendario del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, in programma allo Stadio del Friuli - Dacia Arena di Udine, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet da Sky Calcio.

Ultima partita prima della pausa nazionali per la Juve, che chiude il suo tour de force di queste settimane tra campionato e Champions con la trasferta a Udine, dove un anno fa i bianconeri vinsero con un roboante 2-6. Di recente invece il Toro in questo stadio è stato fermato sull'1-1. Ma la Juve è reduce da un perfetto inizio di stagione, con 7 vittorie in Serie A e due successi in Champions League.

Situazione Juve: Khedira di nuovo infortunato, Ronaldo tra campo e accuse

Dopo la squalifica di coppa, torna disponibile e titolare Cristiano Ronaldo, che in questi giorni è anche alle prese con un'accusa di stupro risalente al 2009 e tornata alla ribalta in questi giorni per la scelta della ragazza americana che ha denunciato CR7. Al suo fianco si disputano due maglie Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic e Dybala, reduce dalla tripletta con gli Young Boys e autore di una doppietta nella sfida ai friulani dello scorso marzo. A centrocampo non ci sarà invece Khedira, che al Friuli un anno fa segnò una tripletta: il tedesco ha sentito un riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva tenuto fuori due settimane, prima del rientro nella ripresa contro gli svizzeri in Champions. Ancora squalificato Douglas Costa.

Stiuazione Udinese: l'ex bianconero Mandragora titolare

Per la squadra del giovane tecnico spagnolo Julio Velazquez, che proprio ieri ha compiuto 37 anni (gli stessi anni di Barzagli), le due sconfitte nelle scorse due partite impongono scelte coraggiose per cercare di fermare la Juve. A centrocampo dovrebbe giocare dal 1' Mandragora, giocatore che si è fatto conoscere nel vivaio della Juve prima di passare al Crotone e poi a titolo definitivo all'Udinese per 20 milioni di euro, record per il costo di un cartellino pagato dalla squadra friulana.

La partita, fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 6 ottobre 2018, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky, visibile sui canali di Sky Sport solo dagli abbonati a Sky Calcio. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione di SkyGo. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore Julio Velazquez. Indisponibili: Badu, Balic, Ingelsson. Squalificati e diffidati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Khedira, Spinazzola, Rugani. Squalificato: Douglas Costa. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo. Guardalinee: Posado e Mondin. Quarto uomo: Minelli. Addetti VAR: La Penna e Tegoni.