Torino-Udinese in streaming e in TV: dove vedere la partita in diretta

Torino-Udinese si affrontano domenica 10 febbraio alle ore 15 per la 23ª giornata - quarto turno del girone di ritorno - del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, che si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di via Filadelfia, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva da Sky Sport tramite Sky GO, mentre in tv sarà visibile su Sky dagli abbonati al pacchetto calcio sul canale 253 per parabola e fibra e sul canale 384 per il digitale terrestre.

All'andata allo stadio Friuli bianconeri e granata pareggiarono 1-1 con reti di De Paul e Meitè, mentre quasi esattamente un anno fa, l'11 febbraio 2018, Torino-Udinese finì 2-0 con gol di Belotti e N'Koulou. Nei prossimi turni il Toro sfiderà in trasferta il Napoli e in casa l'Atalanta.

Situazione Toro: Zaza e N'koulou squalificati, rientra Djidji

La squadra di Mazzarri è alla ricerca della continuità di risultati necessaria per centrare un piazzamento buono per l'Europa League. Dopo un pareggio con la Spal, una vittoria contro l'Inter e una sconfitta con la Roma, i granata devono fare risultato pieno contro i friulani. Nella formazione titolare non ci saranno di sicuro N'Koulou e Zaza, squalificati: al loro posto pronti Djidji che ha pienamente recuperato e Iago Falque alle spalle di Belotti. Il maggiore dubbio per la formazione titolare riguarda Baselli: se lui torna di nuovo in campo dal 1', dovrà andare in panchina uno tra De Silvestri, Ansaldi, Aina o Meitè: inamovibile l'ex juventino Rincon, anche se diffidato.

Situazione Udinese: le scelte del "ragazzo del Filadelfia"

L'allenatore friulano Davide Nicola, il "ragazzo del Filadelfia" che due anni fa tornò da Crotone a Torino in bicicletta per festeggiare la salvezza ottenuta coi calabresi, deve fare a meno degli indisponibili Badu, Barak, Samir e Sandro. A centrocampo sicuro titolare l'ex juventino Rolando Mandragora, con Nicola anche a Crotone.

La partita, calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 10 febbraio 2019, verrà trasmessa in diretta, anche in HD, solo da Sky per abbonati al pacchetto calcio. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet in esclusiva per abbonati grazie all'applicazione di Sky Go e NOW TV. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Lukic e Berenguer dal 1', fuori De Silvestri e Baselli

Torino (3-5-2): (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Falque, Berenguer; Belotti. In panchina: Ichazo, Rosati, Bremer, De Silvestri, Baselli, Meité, Millico, Damascan. Allenatore Walter Mazzarri. Infortunati: nessuno. Squalificati: Nkoulou, Zaza. Diffidati: Rincon, Belotti.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka. In panchina: Nicolas, Perisan, Opoku, Wilmot, Zeegelaar, Ter Avest, Ingelsson, Micin, Lasagna, Teodorczyk. Allenatore Davide Nicola. Infortunati: Badu, Barak, Samir, Sandro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana, Opoku, Mandragora.

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Guardalinee: Manganelli e Fiorito. Quarto uomo: Di Paolo. Addetti al Var: Aureliano e Tasso.

