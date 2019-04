Torino-Milan in streaming e in TV: dove vedere la partita in diretta

Torino-Milan si affrontano domenica 28 aprile alle ore 20:30 per la 34ª giornata - quindicesimo turno del girone di ritorno - del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, che si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino di via Filadelfia, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva da Sky, visibile solo da chi è abbonato al pacchetto calcio: in tv il match sarà trasmesso live da Sky sul canale 251, per gli abbonati anche in HD su satellite e via fibra.

Il week end di incroci calcistici tra Torino e Milano si conclude con il posticipo di stasera, che può decidere molto del destino delle due squadre impegnate nella rincorsa a un piazzamento di classifica valido per approdare in Champions o almeno in Europa League. All'andata a San Siro i granata ottennero un buon 0-0, e anche l'anno scorso a Torino fu pareggio, per 1-1, con rigore sbagliato da Belotti. Ma stasera la squadra di Mazzarri dovrà provare a vincere per agganciare in classifica proprio i rossoneri: in questo caso, a parità di punti a fine campionato il Toro sarebbe avvantaggiato dagli scontri diretti. E sabato prossimo c'è il derby.

Situazione Toro: Iago solo in panchina, Berenguer col Gallo

In attacco le scelte sono quasi obbligate per Mazzarri: Iago Falque è tornato ad allenarsi col gruppo ma ancora non ha 90' nelle gambe, mentre alla squalifica di Zaza si è aggiunta quella di Baselli dopo l'ammonizione di Marassi: con Belotti quindi giocherà Berenguer, con Parigini pronto a subentrare. In difesa qualche problema per Djidji, confermato il trio composto da N'Koulou, Izzo e Moretti. Dubbio Aina-De Silvestri sulla destra.

Situazione Milan: Piatek o Cutrone dal 1'

I dubbi di Ringhio Gattuso sono invece legati al momento non ottimale di Piatek, che potrebbe lasciare il posto da titolare a Cutrone. In difesa stagione finita per Calabria, sulla destra pronto l'ex di turno Abate.

La partita, calcio d’inizio alle ore 20.30 di domenica 28 aprile 2019, verrà trasmessa in diretta, anche in HD, solo da SKY Sport per gli abbonati sul canale 251. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet in esclusiva per abbonati grazie all'applicazione di Sky GO. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Torino-Milan, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'koulou, Moretti; Ola Aina, Lukic, Meitè, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore Walter Mazzarri. Infortunati: Millico, Djidji. Squalificati: Zaza, Baselli. Diffidati: Rincon Moretti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore Gennaro Ivan Gattuso. Infortunati: Bonaventura, Calabria. Squalificati: nessuno. Diffidati: Castillejo, Bakayoko, Calhanoglu, Zapata.

