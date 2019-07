Torino-Debrecen in streaming e in TV: dove vedere la partita di Europa League in diretta

Torino-Debrecen si affrontano giovedì 25 luglio alle ore 21 per l'andata del primo turno preliminare di Europa League. La partita, che si gioca allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva da Sky Go, solo per abbonati al pacchetto sport. Sky ha infatti acquistato i diritti in esclusiva per trasmettere in il match di andata, mentre devono ancora essere assegnati i diritti per la gara di ritorno che si giocherà giovedì 1 agosto alle ore 18.30 in Ungheria.

L'atteso debutto europeo del Toro è arrivato: dopo il ripescaggio in EL a causa della sospensione del Milan, e dopo la decisione di giocare ad Alessandria - e non a Udine - per ovviare ai problemi con l'Olimpico Grande Torino, la squadra di Mazzarri è pronta per la prima partita ufficiale della stagione 2019-20, a due mesi dall'ultima di campionato contro la Lazio.

Situazione Toro: Rincon in panchina, Belotti-Falque davanti

Mentre il calciomercato granata deve ancora decollare, e in attesa del completo rientro nei ranghi dei nazionali impegnati tra Coppa d'Africa e Coppa America, Mazzarri dovrebbe schierare una formazione votata all'attacco, con Berenguer che in attacco supporterà il Gallo Belotti e Iago Falque. A centrocampo solo panchina per Rincon, appena rientrato dagli impegni della nazionale venezuelana: in campo Meitè e Baselli, con De Silvestri e Ansaldi sulle fasce. In difesa, dove il Toro dovrà fare a meno di Moretti ritiratosi a maggio, Izzo e N'koulou dovrebbero giocare con Bremer, in vantaggio su Bonifazi.

La partita, calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 25 luglio 2019, verrà trasmessa in diretta tv, anche in HD, solo da Sky e anche sul digitale terrestre, sui canali Sky Sport Uno, Sky Football e Sky Sport 251. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet in esclusiva per abbonati grazie all'applicazione di DAZN. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Torino-Debrecen, le probabili formazioni

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque, Berenguer. Allenatore Walter Mazzarri.

Debrecen (4-4-2): Nagy; Szatmari, Pavkovics, Tozser, Ferenczi; Haris, Takacs, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujic. Allenatore Andras Herczeg.