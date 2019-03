Juventus-Udinese in streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Juventus-Udinese si affrontano venerdì 8 marzo alle ore 20:30 per l'anticipo della 27ª giornata - ottavo turno del girone di ritorno - nel calendario del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, che si gioca all'Allianz Stadium di corso Scirea a Torino, sarà trasmessa in diretta streaming per pc, smartphone e tablet da Sky Sport su Sky Go e Now tv, in esclusiva solo per gli abbonati a Sky Sport, mentre in tv sarà visibile sul canale 251 di Sky Football.

All'andata al Friuli la Juve si è imposta con un secco 0-2 firmato da Bentancur e Cristiano Ronaldo: identica vittoria era stata ottenuta, però in casa, nella scorsa stagione, quando decisiva era stata una doppietta di Dybala. Stasera i campioni d'Italia, sempre più vicini all'ottavo scudetto di fila dopo la vittoria nello scontro diretto col Napoli, affrontano l'Udinese ma già con la testa a martedì 12 marzo, quando allo Stadium va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, con CR7 e compagni chiamati a ribaltare la brutta sconfitta per 2-0 subita al Wanda Metropolitano. In campionato invece i prossimi impegni sono Genoa-Juventus e Juve-Empoli.

Situazione Juve: turnover in vista Champions

E proprio per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida più importante della stagione, Allegri ha detto in conferenza stampa che farà riposare molti titolari. Così, davanti a Szczesny giocheranno Caceres e Spinazzola sulle fasce, con Rugani e il rientrante Barzagli centrali. A centrocampo, dove Pjanic è squalificato (come Cancelo), giocheranno Emre Can, Bentancur e Matuidi. Infine in attacco prevista la panchina anche per Ronaldo, con Kean a guidare il tridente offesnivo insieme a Bernardeschi e ad Alex Sandro, squalificato in Champions.

Situazione Udinese: out Mandragora, "derby" per Nicola

Nell'Udinese non ci sarà l'ex juventino Mandragora, assente per squalifica. Sulla panchina dei friulani invece c'è Davide Nicola, per lun ghi anni un "ragazzo del Filadelfia", meta finale del suo giro d'Italia in bici fatto quando portò alla salvezza il Crotone.

La partita, calcio d'inizio alle ore 20.30 di venerdì 8 marzo 2019, verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport sul canale 251 e sul 202. La gara sarà visibile in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione di Sky Go.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. Allenatore Massimiliano Allegri. Infortunati: Khedira, Cuadrado, Douglas Costa. Squalificati: Pjanic, Cancelo. Diffidati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troest-Ekong; Ter Avest, Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelaar; De Paul, Pussetto. Allenatore Davide Nicola. Infortunati: Barak, Badu, Behrami, Samir, D’Alessandro. Squalificato: Mandragora. Diffidati: Opoku, Nuytinck.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova. Guardalinee: Vivenzi e Liberti. Quarto uomo: Pillitteri. Addetti Var: Pasqua e Tolfo.

