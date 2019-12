Juventus-Lazio streaming e TV: dove vedere la Supercoppa italiana in diretta

Juventus-Lazio si affrontano domenica 22 dicembre alle ore 17.45 per la Supercoppa Italiana 2019. La partita, in programma al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (in HD sul canale 501) e in streaming gratis su pc, smartphone e tablet dall'applicazione di Rai Play.

Juve e Lazio si giocano il primo trofeo stagionale: i vincitori dello scudetto e della Coppa Italia si ritrovano di fronte a distanza di tre settimane dal match di campionato che ha visto i biancocelesti infliggere la prima sconfitta stagionale alla squadra di Sarri, ma questa volta chi vince porta a casa la Supercoppa di lega: la Juve ha vinto la scorsa edizione 2018 contro il Milan (vittorioso nel 2016) , mentre l'ultima sconfitta risale al 2017 proprio contro la Lazio, battuta invece nel 2015.

Situazione Juve: Buffon tra i pali, dubbi sul tridente

Per vincere il primo titolo con la Juve, Sarri dovrà scegliere il tridente offensivo giusto. il dubbio è se confermare quello composto da Dybala-Ronaldo-Higuain o se rimettere titolare Bernardeschi o Ramsey. A centrocampo Bentancur dal 1', in porta ancora indisponibile Szczesny, ci sarà Buffon.

Situazione Lazio: ballottaggio Bastos-Luis Alberto

Nella squadra di Simone Inzaghi, l'unico dubbio di formazione riguarda Luis Alberto e Bastos, con il primo favorito.

La partita, fischio d’inizio alle ore 17:45 di domenica 22 dicembre, verrà trasmessa in diretta Tv esclusivamente da Rai Sport su Rai 1, sul primo canale del digitale terrestre, e sul 501 in HD. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione gratuita di RaiPlay. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assisteranno alla partita in streaming gratis.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Paolo Calvarese della sezione di Teramo.