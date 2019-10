Juventus-Genoa in streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Juventus-Genoa si affrontano mercoledì 30 ottobre alle ore 21 per il turno infrasettimanale della 10ª giornata di andata nel calendario del campionato di Serie A TIM 2019-2020. La partita, che si gioca all'Allianz Stadium di corso Scirea a Torino, sarà trasmessa in diretta streaming per pc, smartphone e tablet da Sky Football, mentre non sarà trasmessa da DAZN.

Il pareggio di Lecce ha lasciato il segno sui giocatori bianconeri, che contro il Genoa dovranno riscattare la prestazione sottotono espressa in Puglia, resa indolore solo dal pareggio dell'Inter di Conte. Tuttavia Sarri dovrà ricorrere comunque a un po' di turnover, visti gli infortuni e i prossimi impegni, dal derby col Toro alla Champions League.

Situazione Juve: out Pjanic, Bonucci, Sandro e Higuain

Dopo il turno di riposo, è pronto a tornare in campo Cristiano Ronaldo: al suo fianco in attacco dovrebbe giocare Dybala, considerato l'infortuno rimediato da Higuain, con una ferita lacerocontusa alla testa curata con punti di sutura. A centrocampo assente Pjanic per infortunio, regia affidata a Bentancur con Khedira e Matuidi ai lati. In difesa probabile turno di riposo per Bonucci, sostituito da Demiral, e Alex Sandro, al cui posto giocherà il rientrante Danilo.

Situazione Genoa: non c'è l'ex Sturaro

Nel Genoa del neo allenatore Thiago Motta non giocherà l'ex Sturaro, che segnò ai bianconeri nell'ultimo scontro diretto vinto dai liguri. Assenti per infortunio anche gli altri ex juventini Criscito e Favilli.

La partita, calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 30 ottobre 2019, verrà trasmessa in diretta da Sky solo per abbonati al pacchetto calcio. La gara sarà visibile in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'app di Sky Go. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri. Infortunati: Douglas Costa, Ramsey, Pjanic, Chiellini, Perin, Pjaca. Squalificati: nessuno.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata, Radovanovic; Kouamè, Pinamonti, Gumus. Allenatore Thiago Motta. Infortunati: Sturaro, Criscito, Favilli, Pajac. Squalificati: nessuno.