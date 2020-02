Juventus-Fiorentina in streaming e TV: dove vedere la partita in diretta

Juventus-Fiorentina si affrontano domenica 2 febbraio alle ore 12:30 per la 22ª giornata - terzo turno di ritorno - nel calendario del campionato di Serie A TIM 2019-2020. La partita, che si gioca all'Allianz Stadium di corso Scirea a Torino, sarà trasmessa in diretta streaming per pc, smartphone e tablet da DAZN, mentre non sarà trasmessa da Sky Sport.

All'andata le due squadre pareggiarono 0-0, l'unico risultato a reti inviolate della Juve in questa stagione. Nel "lunch match" di oggi, i bianconeri devono farsi perdonare per la sconfitta col Napoli di una settimana fa, che ha avvicinato di un punto Inter e Lazio.

Situazione Juve: Higuain in panchina, c'è Ramsey dal 1'

Contro la sua ex squadra Sarri aveva puntato sul tridente pesante con Higuain-Dybala-CR7, ma gli scarsi risultati ottenuti dovrebbero portarlo a preferire Ramsey come trequartista dietro a Ronaldo e la Joya. A centrocampo, con il prestito di Emre Can e l'infortunio di Khedira, a destra dovrebbe giocare Bentancur, mentre Rabiot sembra in vantaggio su un Matuidi che ultimamene ha fatto vedere ben poco di positivo. Nessuna sorpresa in difesa, ma Danilo potrebbe subentrare.

Situazione Fiorentina: via Boateng, occhio a Cutrone

Nella Viola è Boateng che ha salutato. E con l'infortunio di Ribery, se la giocano Chiesa e Vlahovic per affiancare Cutrone. A centrocampo l'ex granata Benassi.

La partita, calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 2 febbraio 2020, verrà trasmessa in diretta tv da DAZN sui canali dedicati di Sky solo per gli abbonati alla piattaforma. La gara sarà visibile in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie all'app di DAZN. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Infortunati: Danilo, Khedira, Chiellini, Demiral. Squalificati: nessuno

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini. Infortunati: Ribery, Castrovilli. Squalificati: Milenkovic, Caceres.