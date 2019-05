Empoli-Torino in streaming e in TV: dove vedere la partita in diretta

Empoli-Torino si affrontano domenica 19 maggio alle ore 15:00 per la 37ª giornata - dicottesimo e penultimo turno del girone di ritorno - del campionato di Serie A TIM 2018-2019. La partita, che si gioca allo Stadio Carlo Castellani della cittadina toscana, sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva da Sky, visibile solo da chi è abbonato al pacchetto calcio, sul canale 251.

Il Toro si qualifica in Europa League se...

Dopo il pareggio di ieri sera della Roma a Sassuolo, ma soprattutto dopo la vittoria della Lazio sull'Atalanta in Coppa Italia, si fa complicata ma non impossibile la rincorsa a un piazzamento in Europa League per il Toro. La squadra di Mazzarri oggi deve vincere contro i toscani, e nel prossimo turno in casa proprio contro la Lazio, ma questo potrebbe non bastare perché il settimo posto non basterà per qualificarsi in Europa League, con i biancocelesti ottavi in classifica ma qualificati di diritto.

Inoltre, a causa delle due sconfitte contro la Roma, al Toro non basterebbe nemmeno arrivare a pari punti con i giallorossi, quindi a Belotti e compagni conviene sperare in uno scivolone casalingo della squadra di Ranieri all'ultima giornata contro il Parma.

Un'altra contendente dei granata per un piazzamento europeo raggiungibile matematicamente è il Milan, impegnato oggi alle 18 a San Siro contro il Frosinone e all'ultima giornata in casa della SPAL. Infine, attualmente a 5 punti c'è l'Atalanta, che stasera se la vedrà con la Juve e nella giornata finale in casa contro il Sassuolo, con i neroverdi e i bianconeri che di fatto possono decidere le sorti della corsa agli ultimi posti in Europa.

La probabile formazione del Toro

Ancora in fase di recupero Iago Falque, Mazzarri preferisce affidarsi ancora a Berenguer per supportare Belotti, match winner della spettacolare vittoria contro il Sassuolo. Sulla sinistra Ola Aina sostituisce l'infortunato Ansaldi. In mediana con Baselli e Meitè rientra Rincon dalla squalifica.

Empoli-Torino, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore Aurelio Andreazzoli. Infortunati: Diks, La Gumina, Antonelli, Polvani. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ola Aina; Berenguer, Belotti. Allenatore Walter Mazzarri. Infortunati: Djidji, Ansaldi. Squalificati e diffidati: nessuno.

